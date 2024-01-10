صحة القليوبية: غلق 1770 منشأة صحية مخالفة خلال عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على 9523 منشأة لتداول وتصنيع الأغذية خلال عام 2023، وحررت 7249 محضر بالمخالفات التي جرى ضبطها أثناء الحملات التفتيشية على مدار العام.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى إجراء توصيات بغلق 1770 منشأة صحية تنوعت الأسباب بين عدم وجود ترخيص ولوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف "الجزار"، في بيان للمديرية اليوم، أنه جرى صرف 39499 شهادة صحية لمتداولي الأغذية وضبط 66325 كجم، أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية ولظهور علامات التلف عليها فيما تم اعدام 715578كجم، و1289 لتر مواد غذائية لتغير خواصها الطبيعية.

وفى السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة القليوبية بحملة بالتنسيق مع التموين والطب البيطرى للتفتيش على المصانع بدون ترخيص وتم فحص أحد مصانع الزيوت في مدينة بنها وتسجيل بعض الملاحظات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية كما تم المرور على المحلات والمنافذ بالعاصمة بنها للتأكد من جودة المعروضات وبيان قائمة الأسعار أمام المواطنين وأسفرت الحملة عن تسجيل العديد من المحاضر.