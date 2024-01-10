استهداف إسرائيلي يطال بلدة بيت ليف وأطرف كفركلا

أفادت قناة "المنار"، عن سقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية في أطراف بلدة كفركلا لجهة دير ميماس في جنوب لبنان. وأكّدت أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة جوية منزلًا خاليًا في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

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