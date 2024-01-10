محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم 66 لسنة 2024 بإجراء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، وفقًا لما يقتضيه الصالح العام ومصلحة العمل.

وتضمن القرار تكليف كل من اللواء حسن محمد صفوت موافي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، واللواء علاء محمد علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وجمال صلاح الدين ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

كما تضمن تكليف، أحمد علي حنفي عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ووائل فرج السيد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، ومحمد صلاح عبدالجليل، رئيسًا للوحدة المحلية بمدينة مسير.