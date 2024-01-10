شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل مرشح بالانتخابات العامة في هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الباكستانية إن مرشحا بالانتخابات العامة قُتل بالرصاص في إحدى جولاته الانتخابية اليوم الأربعاء، في حادث قد يعزز مخاوف الزعماء السياسيين من تزايد هجمات المتشددين وتهديدها المحتمل للعملية الانتخابية المقررة في الـ 8 من فبراير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم مالك كليم الله، المرشح المستقل لمجلس إقليم خيبر بختون خوا.

الانتخابات الباكستانية

في وقت سابق اليوم الأربعاء، قال حسن جين بلوخ، نائب مفوض مدينة تُربت بإقليم بلوخستان، إن مير أسلم بوليدي، مرشح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) بانتخابات الجمعية الوطنية (مجلس النواب) عن إقليم بلوخستان الجنوبي الغربي، أصيب بجروح خطيرة في هجوم مسلح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات بالبلد الآسيوي المضطرب سياسيا واقتصاديا في الثامن من فبراير المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات.

وأصدر مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي قرارا غير ملزم بتأجيل الانتخابات مجددا مرجعا ذلك إلى مخاوف أمنية وشتاء قارس في المناطق الشمالية.

وكثف المسلحون هجماتهم منذ تعليق اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة في أواخر عام 2022.