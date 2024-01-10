إلغاء اتهامات الخطأ ضد موظفي البريد في بريطانيا

ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيتخذ إجراءات لإلغاء إدانات أكثر من 900 من مديري فروع مكاتب البريد الذين اتُهموا خطأً بالسرقة أو الاحتيال بسبب خلل في نظام الكمبيوتر، بعد أن جددت الدراما الوثائقية التلفزيونية الغضب برنامج ITV «السيد بيتس ضد مكتب البريد»، وهي واحدة من جرائم الظلم التي تمت في الأمم المتحدة، والتي سجنت الكثير وأدت إلى مقتل البعض.

وقال سوناك إن الفضيحة، التي شهدت إدانة المئات من مديري مكاتب البريد زوراً بسرقة أموال لأن أجهزة كمبيوتر مكتب البريد أظهرت خطأً أن الأموال مفقودة من متاجرهم، كانت «واحدة من أعظم حالات تجاهل العدالة في تاريخ أمتنا».

وقال وزير مكتب البريد كيفين هولينراك، إنه من بين أكثر من 900 مدير فرع بريدي أدينوا بالسرقة أو الاحتيال بين عامي 1999 و2015، تمكن 95 فقط من إلغاء إدانتهم.

تم إرسال البعض إلى السجن، والعديد منهم تعرضوا للإفلاس المالي بعد إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة لمكتب البريد المملوك للدولةو قتل العديد أنفسهم.

دراما وثاقية

وبينما استمرت الفضيحة لسنوات، فقد تصدرت عناوين الأخبار مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن جددت الدراما الوثائقية التلفزيونية الغضب. برنامج ITV «السيد.»بيتس ضد مكتب البريد«، رسم خريطة لمعركة استمرت عقدين من الزمن خاضها مدير الفرع آلان بيتس، الذي لعب دوره توبي جونز، لكشف الحقيقة وتبرئة عمال البريد المظلومين.

وقالت باولا فينيلز، الرئيسة التنفيذية السابقة لمكتب البريد، إنها ستتخلى عن لقب قائد وسام الإمبراطورية البريطانية الذي حصلت عليه في عام 2018.

حزمة Horizon

وقال سوناك للمشرعين إنه سيتم تقديم قانون جديد لضمان»تبرئة وتعويض المدانين خطأً بسرعة«. وكان الجاني الحقيقي هو حزمة برامج محاسبة معيبة تسمى Horizon، والتي تم توفيرها من قبل شركة التكنولوجيا اليابانية فوجيتسو.

وأضاف أن الحكومة ستدفع أيضًا دفعة جديدة قدرها 75 ألف جنيه (95500 دولار) لبعض عمال البريد الذين اتخذوا إجراءات قانونية جماعية ضد مكتب البريد.

وأضاف:«الأشخاص الذين عملوا بجد لخدمة مجتمعاتهم دمرت حياتهم وسمعتهم دون أي خطأ من جانبهم على الإطلاق... سوف نتأكد من ظهور الحقيقة، وتصحيح أخطاء الماضي، وحصول الضحايا على العدالة التي يستحقونها».