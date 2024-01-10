صراع السودان يهدد حياة 26 ألفا

حيث كشفت وزارة الصحة السودانية أن أكثر من 26 ألفا من مرضى السرطان والكلى يواجهون خطرا حقيقيا بسبب عدم توافر الدواء بمدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة وسط البلاد. كما كشفت أن الوفرة الدوائية المتاحة في البلاد تقل عن %40.
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