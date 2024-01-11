ليبيا تعلن دعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام "العدل الدولية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأييده للموقف الذي بادرت إليه دولة جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة علي يد الاحتلال الاسرائيلي، ورفعها دعوة ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وقال المجلس، في بيان له مساء الأربعاء، أنه يعلن دعمه "بكل السبل الممكنة للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا ومساندتنا للمرافعة المقررة غداً في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية"، ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء إعلان المجلس الرئاسي بعد دعوة المجلس الأعلى للدولة للمجلس، ولحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة توفير دعم قانوني للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة" في قطاع غزة.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، طالبت رئاسة المجلس بضرورة "تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف".

وشدد مجلس الدولة على أن "الدعوى ليست مهمة فقط من الناحية القانونية لأنها ستتحقق فيها محكمة العدل الدولية مما إذا كان الكيان الغاصب ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل ستتحقق من الشرعية السياسية لهذا الكيان وما إذا كان للدول الأخرى الاستمرار في دعمها له".

ومن جانبه أكد السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم أن "ليبيا انضمت إلى المرافعات القانونية التي ستجرى أمام محكمة العدل الدولية في فبراير المقبل، للنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة".

وأضاف دغيم، عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في هولندا على فيسبوك، أن "السفارة الليبية تواصل التشاور ودعم جنوب أفريقيا بشأن القضية المرفوعة التي ستجرى جلساتها خلال هذا الأسبوع ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع المجموعة العربية في لاهاي".

ولفت دغيم "الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول، لضمان صدور حكم في الشق المستعجل بإيقاف الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي والاستيطان الجائر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ثم في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة".

وتقدمت جنوب أفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية عدوان على قطاع غزة، وارتكابه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب بيان لمحكمة الجنايات الدولية.

تقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس القادم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهراً. فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة القادم، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهراً.

العربي الجديد