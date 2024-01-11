ميلانيا ترامب تفجع بوفاة والدتها وزوجها يعبر عن حزنه

أعلنت سيدة أميركا الأولى السابقة ميلانيا ترامب اليوم وفاة والدتها أماليا كنافس، عن 78 عامًا عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس".

وقالت ميلانيا في منشورها "ببالغ الحزن أعلن وفاة والدتي الحبيبة أماليا. كانت امرأة قوية ودافئة. كرست حياتها بالكامل لزوجها وبناتها وأحفادها وأصهارها. سنفتقدها لأبعد الحدود، وسنستمر في تكريمها وتقدير إرثها".

من جانبه، عبر الرئيس الأميركي السابق دوناد ترامب عن حزنه لرحيل حماته عبر حسابه في منصة "تروث سوشال"، قائلًا "هذه ليلة حزينة للغاية لعائلة ترامب بأكملها، لقد رحلت أماليا والدة ميلانيا العظيمة والجميلة إلى مكان جميل في السماء. لقد كانت امرأة رائعة، سنفتقدها كثيرًا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أماليا وزوجها فيكتور كنافس أصبحا مواطنين أميركيين في أب 2018، برعاية من ابنتهما ميلانيا.

وأضافت الصحيفة أن والدا ميلانيا أديا اليمين الدستورية بعد تقديمها على برنامج نظام الهجرة القائم على رعاية الأسرة، الذي لطالما أدانه ترامب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.

يذكر إن ميلانيا ولدت في بلدة ريفية سلوفينية، قبل أن تقتحم عالم عروض الأزياء وتنتقل إلى نيويورك في عام 1996، حيث التقت رجل الأعمال دونالد ترامب وتزوجت منه عام 2005.