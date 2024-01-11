شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلينكن: استمرار هجمات الحوثي بالبحر الأحمر سيكون له عواقب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن استمرار الحوثيين في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر سيكون له عواقب، وأن بلاده أوضحت لإيران أن الدعم الذي تقدمه لهم يجب أن يتوقف.

وقال بلينكن للصحافيين الأربعاء: “حاولنا أيضا مراراً أن نوضح لإيران، كما فعلت بلدان أخرى، أن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، وخاصة في هذه الأعمال، يجب أن يتوقف”، وفق رويترز.

استهداف سفينة أمريكية

يأتي ذلك بعدما زعم الحوثيون بوقت سابق الأربعاء استهداف سفينة أمريكية.

فقد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة، استهدفت سفينة أمريكية، قالوا إنها كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بأن هذه العملية أتت كـ”رد أولي” على الاستهداف الأميركي للحوثيين في البحر الأحمر مؤخراً، متعهداً بالاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى المواني هناك من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

معقد وكبير

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية كانت كشفت الأربعاء أن طائراتها تمكنت بمعاونة قوات تحالف “حارس الازدهار” من إسقاط 18 طائرة مسيّرة وصاروخين من نوع كروز مضادين للسفن، بالإضافة إلى صاروخ باليستي مضاد للسفن في التصدي لهجوم بحري حوثي، الثلاثاء.

كما وصفت الهجوم الذي يحمل الرقم 27 في سلسلة الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر منذ إعلان الحوثيين منع السفن التي تحمل بضائع لإسرائيل من المرور في 19 نوفمبر الماضي، بالمعقد والكبير.

هجمات سابقة

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم، معلنين أن خطواتهم هذه تأتي مؤازرة للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجاً على الحرب.

فقد سجل منذ 19 نوفمبر 2023 عشرات الهجمات الحوثية بهذا الممر المائي المهم عالمياً.

فيما تعهد الحوثيون المدعومون من إيران بمواصلة تلك الهجمات إلى أن توقف إسرائيل غاراتها العنيفة على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تعرضوا للاستهداف.

ما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم “حارس الازدهار”، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.