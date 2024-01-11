قمة العقبة تدعو للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس الأربعاء، إلى الضغط من أجل “وقف العدوان الإسرائيلي على غزة” و”حماية المدنيين العزل” و”إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ” إلى القطاع.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي إثر قمة جمعت القادة الثلاثة في العقبة جنوب عمان بعيدًا عن أعين الصحافيين، أن الزعماء الثلاثة أكدوا “ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل”.

كما أكدوا “ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكافٍ، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع”.

وحذّر الزعماء من “محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها”؛ مؤكدين “ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم”.

وشددوا على “تصديهم لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليًّا والتصدي لها”.

كما رفضوا “الفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة”.