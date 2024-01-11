"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن ان "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وصولا حتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا قضاء حاصبيا".
واشار الى ان "هذا الهدوء قد يكون نسبيا قياسا بالايام السابقة خرقه قصف مدفعي اسرائيلي طاول المنطقة الحرجية بين الفرديس والهبارية وجبل سدانة، وكذلك أطراف كفرشوبا وكفرحمام في ظل تحليق شبه متواصل للطيران التجسسي في سماء المنطقة وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح هذا".
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