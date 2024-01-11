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ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 213 وأكثر من 50 مفقودًا

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واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 213 وأكثر من 50 مفقودًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة "إيشيكاوا" بوسط اليابان والمناطق المحيطة بها إلى 213 شخصًا حتى اليوم الخميس، فيما لا يزال أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.

وأشار موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى تواصل جهود الإنقاذ في شبه جزيرة "نوتو" بوسط اليابان، وتواصل الشرطة في مدينة "واجيما" البحث عن مفقودين في أعقاب حريق هائل اندلع بسبب الزلزال.

وقال مسؤولون إن أكثر من 3000 شخص في مدينتي "واجيما" و"سوزو" وبلدة "نوتو" لا يزالون بلا كهرباء، كما اضطر 25770 شخصًا للمكوث في مراكز إيواء في جميع أنحاء المحافظة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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