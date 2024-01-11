ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 213 وأكثر من 50 مفقودًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة “إيشيكاوا” بوسط اليابان والمناطق المحيطة بها إلى 213 شخصًا حتى اليوم، فيما لا يزال أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.

وأشار موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إلى تواصل جهود الإنقاذ في شبه جزيرة “نوتو” بوسط اليابان، وتواصل الشرطة في مدينة “واجيما” البحث عن مفقودين في أعقاب حريق هائل اندلع بسبب الزلزال.

وقال مسؤولون إن أكثر من 3000 شخص في مدينتي “واجيما” و”سوزو” وبلدة “نوتو” لا يزالون بلا كهرباء، كما اضطر 25770 شخصًا للمكوث في مراكز إيواء في جميع أنحاء المحافظة.