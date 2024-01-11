استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح في قصف إسرائيلي استهدف اليوم جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية؛ أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من نداءات الاستغاثة من الأهالي بالمناطق الشرقية من مدينة خان يونس لا تستطيع الأطقم الطبية انتشالهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال جراء القصف، في إطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين.