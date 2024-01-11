زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 6 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 213 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن السلطات وضعت فرق الإغاثة في حالة تأهب للتعامل مع أي بلاغ عن وقوع خسائر