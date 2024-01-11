"فض اعتصام رابعة".. براءة متهم والمشدد 15 سنة لـ 14 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وقضت المحكمة ببراءة متهم والسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما آخرين، وحبس متهما 5 سنوات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية للمحاكمة، أمام محكمة جنايات القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والترويع وتخريب منشآت عامة وممتلكات عامة وخاصة، وإطلاق النار على قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.