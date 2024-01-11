سنوات الجحيم.. المحيطات تحطم الأرقام القياسية للعام الخامس على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف آخر تحديث لدراسة سنوية يقودها معهد فيزياء الغلاف الجوي في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، أن محيطات الأرض حطمت الأرقام القياسية للحرارة لمدة خمس سنوات متتالية، اعتبارا من العام 2019.

شارك في إعداد هذه الدراسة 34 عالما من 19 منظمة بحثية في 5 دول، وفقا لمجلة NATURE.

يقول تشينج لي جينج، عالم المحيطات في المعهد الدولي لعلم المحيطات والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية، إن النتائج تعكس الكمية المتزايدة من غازات الدفيئة الناتجة عن الإنسان في الغلاف الجوي. "تخزن المحيطات 90% من الحرارة الزائدة في نظام الأرض. وطالما ظل مستوى الغازات الدفيئة مرتفعا نسبيا في الغلاف الجوي، فإن المحيطات ستستمر في امتصاص الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الحرارة في المحيطات.

ويصف المحتوى الحراري للمحيطات بأنه "مؤشر قوي بشكل خاص" لتغير المناخ العالمي لأنه أقل تأثراً بالتقلبات الطبيعية في نظام الأرض من درجات حرارة الهواء ودرجات حرارة سطح البحر.

وتظهر البيانات أن الحرارة المخزنة في الجزء العلوي من 2000 متر من المحيطات زادت بمقدار 15 زيتاجول في عام 2023 مقارنة بتلك المخزنة في عام 2022. وهذه كمية هائلة من الطاقة - وللمقارنة، كان إجمالي استهلاك الطاقة في العالم في عام 2022 حوالي 0.6 زيتا جول.

النقطة المهمة في الورقة البحثية وللفهم العلمي هي أن المحيطات ترتفع درجة حرارتها باستمرار، سنة بعد سنة إلى مستويات قياسية جديدة من المحتوى الحراري للمحيطات"، كما يقول تيم بوير، عالم المحيطات في المعهد الوطني للكيمياء البيئية وأحد المؤلفين المشاركين في الدراسة.

تقول سفيتلانا جيفريجيفا، عالمة مستوى سطح البحر في المركز الوطني لعلوم المحيطات في ليفربول بالمملكة المتحدة، إن الدراسة توفر "أدلة رصدية قوية" على أن المحيطات كانت الأكثر دفئًا على الإطلاق في عام 2023. وهي تعتبر أنه من "المثير للقلق للغاية" أن المحيطات - تكسر الرقم القياسي لمدة خمس سنوات متتالية.

وتقول إنه حتى التغييرات الصغيرة في المحيطات يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى. على سبيل المثال، فإن حوالي 50% من الارتفاع الحالي في مستوى سطح البحر يرجع إلى توسع المحيطات عندما تصبح المياه أكثر دفئا. وتشير إلى أن الاحترار السريع للمحيطات يمكن أن يؤدي إلى تكثيف الظواهر الجوية المتطرفة، لأن المحيطات تتوسط أنماط الطقس العالمية التي تحدد هطول الأمطار وحالات الجفاف والفيضانات.

يقول ويليام تشيونج، عالِم البيئة البحرية بجامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر بكندا، إن ارتفاع درجة حرارة المحيطات يمكن أن يؤدي إلى تحولات في توزيع الحياة البحرية، ما يتسبب في تحرك بعض الأنواع نحو المناطق القطبية أو المياه العميقة.

يقول تشيونج إن المحيط الأكثر دفئًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغييرات في توقيت الأحداث البيولوجية، مثل الهجرة ودورات التكاثر، ويؤثر على حجم جسم الكائنات البحرية.

تقول كريستينا هولبي، عالمة الجليد من جامعة أوتاجو في مدينة دنيدن بنيوزيلندا، إنه طالما استمر تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في الارتفاع، فسوف يستمر ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي والمحيطات.

وتحذر من أنه كلما زاد إنتاج البشر من الغازات الدفيئة، زاد احتمال حدوث بعض نقاط التحول.

وتقول: "لا نعرف ما إذا كان قد تم تجاوز هذه العتبات أم لا، ومن المهم بشكل عاجل وقف الانحباس الحراري قبل أن يتم تجاوزها".

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