الخارجية الألمانية تدعو إلى مزيد من الهدن الإنسانية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بمزيد من "الهدن الإنسانية" بهدف توصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة .



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جاء ذلك خلال لقاء بيربوك ووزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء.



وأكدت الوزيرة أنه يتعين على إسرائيل القيام بالمزيد لحماية المدنيين في غزة، موضحة أن "معاناة هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الأبرياء لا يمكن أن تستمر على هذا النحو".



وأضافت أنه ثمة حاجة إلى المزيد من فترات الهدن الإنسانية بهدف إتاحة الفرصة لتوصيل المزيد من المساعدات للناس.



وجددت الوزيرة الألمانية دعم بلادها لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

المصدر : وكالات