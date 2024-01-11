قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بذبح جدته في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إيداع شاب فى العقد الثاني من عمره دار الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية، وبيان مدى سلامة قواه العقلية، وذلك بعد أن أنهى حياة جدته لوالدته ذبحًا داخل مسكنها بمنطقة أحمد ماهر، أثناء نومها.

تبين من التحقيقات أن المتهم يعاني "الفصام" واضطراب وجداني ثنائي القطب، وأنه يتردد على إحدى المصحات النفسية، إلا أنه انقطع عن تلقي العلاج منذ فترة.

باشر محمد طلبة وكيل النائب العام بنيابة قسم أول المنصورة التحقيقات مع المتهم الذي بدت عليه أعراض المرض، بينما أنكر ارتكابه للواقعة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء الماضي، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من "يوسف.ط.أ.م" 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس زراعة، بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه "أحمد ط.م" 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم طرف جدتهما لوالدتهما بشارع الإيمان من شارع أحمد ماهر، يخبره أنه ذبح جدته أثناء نومها بسكين مطبخ.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان "شهيرة.م.ر" 74 عامًا، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، مسجاة على سرير نومها وبها جرح غائر بالرقبة من الأمام.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وقد أفاد شقيقه بأنه يعاني من مرض نفسي وسبق تردده على مصحتين للعلاج النفسي، ومنقطع عن تلقي العلاج منذ فترة ما أدى إلى تردي حالته.