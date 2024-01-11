أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أرقامًا مرعبة في عدد الجنود المصابين بالإعاقة الدائمة جراء الحرب الحالية على قطاع غزة، فمن بين ما يزيد عن 6000 جريح في الجيش الإسرائيلي تم الاعتراف بأكثر من 2000 جندي على أنهم معاقون بشكل دائم.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: الاعتراف بأكثر من 2000 جندي على أنهم معاقون بشكل دائم بسبب حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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