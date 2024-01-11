الجيش الاسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني غربي خانيونس

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بـ"إصابة عنصر في الدفاع المدني بعد تعرض فرق الإنقاذ للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء القيام بواجبهم الإنساني لإنقاذ مصابين عالقين تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للقصف غربي خانيونس".

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