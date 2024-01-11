نتانياهو حول دعوى محكمة العدل: لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالمًا مقلوبًا ونفاق جنوب إفريقيا صارخ

ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن إسرائيل "تحارب الإبادة الجماعية"، وذلك في أول تعقيب يصدر عنه بعد أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن "نفاق جنوب إفريقيا صارخ".

وقال نتنياهو: "لقد رأينا اليوم مرة أخرى عالمًا مقلوبًا، فإسرائيل متَّهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية". وأضاف أن "إسرائيل تحارب قتلة، ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية: ذبحوا، واغتصبوا، وأحرقوا، وقطعوا أوصال، وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والشبان والشابات"، على حدّ قوله.

وتابع: "منظمة إرهابية ارتكبت أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، والآن هناك من يدافع عنها باسم المحرقة؛ أيّة وقاحة هذه. عالم مقلوب". وذكر أن "الجيش الإسرائيلي الذي يفعل كل شيء لتجنب إيذاء غير المتورطين، هو الذي يتهمه ممثلو الوحوش بـ’الإبادة الجماعية’".وأضاف: "إن نفاق جنوب إفريقيا صارخ حتّى السماء".

وتابع: "أين كانت جنوب إفريقيا عندما قُتل الملايين من الناس ونزحوا من ديارهم في سورية واليمن، ومِن قِبل مَن؟ من شركاء حماس. عالم مقلوب".

وأوضح نتنياهو: "نحن نعرف أين نحن، سنواصل الحرب، وسنواصل صدَّ الأكاذيب، وسنواصل الحفاظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا وتأمين مستقبلنا، حتى النصر المطلق".