نجا عناصر جمعية جمعية كشافة الرسالة الإسلامية الدفاع المدني فوج شهداء الخيام بعد تعرض المبنى الذي يقع فيه المركز لصاروخ من مروحية إسرائيلية في بلدة الخيام- الحارة الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرض مركز الدفاع المدني بكشافة الرسالة بالخيام لصاروخ من مروحية إسرائيلية ونجاة عناصر المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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