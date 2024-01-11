محفوظ عقد اجتماعاً مع اللجنة المؤقتة للمواقع الالكترونية لعرض المشاكل التي تواجهها في ظل الحرب على غزة

عقد رئيس "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ اجتماعا للمواقع الالكترونية ممثلة باللجنة المؤقتة للمواقع، برئاسة خالد عياد لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجهها السياسات الاعلامية والحرب على غزة وتداعياتها.

ولفت محفوظ، الى أن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزة وعلى الجنوب اللبناني، بالتأكيد لعب الإعلام دورا اساسياً في مواجهة هذه الحرب، ذلك ان فعل الكلمة يوازي فعل الرصاص، لا سيما عندما يلتزم هذا الإعلام وتحديدا اللبناني، بالموضوعية والشفافية والصدقية وصحة المعلومة ودقتها ونسبتها إلى مصدر موثوق،وهذا ما حصل فعلا مما أعطى الإعلام اللبناني المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، صدقية كمصدر للمعلومات".

ورأى أن "أهمية الإعلام في هذه الفترة، انه شدد على الوحدة الوطنية، وهذا اهم ثروة للبنان في الوضع الحالي ذلك انه طوى صفحة الخلافات السياسية والطائفية التي كانت تعصف به قبل الحرب على غزة. وهذه إيجابية كبيرة ينبغي ان تسجل لصالح الاعلام اللبناني على الرغم انه وللأسف احيانا كانت تغيب المهنية عن عمل بعض المواقع الالكترونية فتقع في التضليل الإعلامي او في نشر معلومات كاذبة عن غير قصد، وهذه نقطة ضعف لا تشكل العنوان الأساسي لمسار هذا القطاع الإلكتروني الواعد والذي سوف يحتل المكان الاول مستقبلا في الاعلام اللبناني".

واشار محفوظ إلى "أن الإعلام الإلكتروني يساند اي خطوة تعيد أموال الناس إلى أصحابها"، مؤكداً أن "تضامن المواقع الالكترونية في ما بينها هو الذي يحتم نجاحها ودورها المستقبلي وتسرع إقرار القانون الموحد".

وشدد على ان "ما يعطي الأهمية للاعلام الالكتروني هو الالتزام بالمعلومة الصحيحة والمصدر الموثوق والتعاون في ما بينكم والوصول إلى مصادر المعلومات الفعلية"، ولفت إلى "أن هناك اقتراحات من جانب بعض رؤساء المواقع الالكترونية، تتناول مسألة دور المصورين وتحديدا المصور خالد عباد، وهي اقتراحات جيدة اقترح ان يوصلها إلى كل المواقع الالكترونية لنقاشها، ويمكن ان تكون مدخلا لنقابة مصورين في هذا القطاع الإلكتروني."

واقترح انه "نتيجة التوسع في المواقع الالكترونية، توسيع اللجنة المؤقتة لتكون على الأقل تقوم بعمل مؤقت بديلا عن فكرة النقابة، اي ان هيئة اللجنة المؤقتة التي تتمثل فيها كل المناطق والمحافظات والطوائف تعتبر مؤقتا والى ان يتم إقرار القانون الإعلامي الموحد، بمثابة نقابة فعلية تؤسّس للمرحلة اللاحقة".