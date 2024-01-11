سكاف التقى الراعي: للإسراع بانتخاب رئيس لاننا لا نريد ان تفاجئنا الايام المقبلة بتطورات جديدة

أشار النائب غسان سكاف، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، الى أن "الزيارة للتهنئة بالاعياد، وقد تناول البحث الأمور الملحة ومنها الحرب على غزة والحرب القائمة في جنوب لبنان وامكانية توسعها. كما تناولنا الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتداعياته على لبنان".

وشدد سكاف، على أننا "لن نقبل باستمرار هذا الشغور الى حين الإنتهاء من حرب غزة كما يصور ويدعي البعض، ولن نستسلم للواقع بتأجيل هذا الاستحقاق واستسهال ادارة البلد من دون رئيس. نحن مقبلون على مرحلة وخيارين: إما ان نذهب الى حرب مجبرين عليها في الجنوب وهذا يتطلب ان يكون لدينا رئيس جديد او حكومة جديدة من اجل ادارة الحرب، او نذهب الى مفاوضات التسوية ويجب ان يكون لبنان الرسمي على طاولة المفاوضات لا تحتها ويتفاوض المتفاوضون على رأس لبنان".

ولفت الى أننا "من هنا علينا الاسراع وانتخاب رئيس قبل انتهاء حرب غزة لاننا لا نريد ان تفاجئنا الايام المقبلة بتطورات جديدة تعيد لبنان الى موقع الرهينة ونحن من دون رئيس وحكومة".

وأضاف "لقد اطلعت البطريرك على المبادرة الجديدة التي اقوم بها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي انطلاقا من مقاربة جديدة هي فرصة التوافق الأميركي - الإيراني والمحادثات السرية بينهما".