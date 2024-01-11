شيخ العقل عرض الاوضاع مع زواره والتقى النائبين السابقين الخليل والحجار ووفودا

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم النائب السابق انور الخليل ونجله رجل الأعمال زياد الخليل، في زيارة أولى للنائب الخليل بعد تماثله للشفاء، وتناول اللقاء قضايا عامة وخاصة تتعلق بالطائفة ودور مشيخة العقل والمجلس المذهبي، وكان اللقاء مناسبة، أعرب خلالها الخليل عن ثقته وتقديره البالغين للشيخ أبي المنى.

بدوره أثنى الشيخ ابي المنى على "الدور الايجابي المهم الذي لعبه النائب الخليل في مسيرته النيابية والوزارية والاجتماعية العامة، الى جانب الدور المقدّر والمؤثر منذ اقرار قانون تنظيم شؤون الطائفة بالإضافة الى مساهماته الخيرية في منطقة حاصبيا وفي دعم المؤسسات". كذلك استقبل شيخ العقل النائب السابق د. محمد الحجار، وجرى البحث بالأوضاع العامة في لبنان و"التأكيد على أهمية تمتين الوحدة الوطنية في الظروف الصعبة التي نعيشها، وعلى أن الحوار وحده السبيل لحل أية اختلافات، وبأن الدولة ومؤسساتها الدستورية والشرعية هي الغطاء الجامع لكل اللبنانيين تحت سقف الدستور والقانون".

ثم استقبل وفدا من جامعة AUL ضم رئيسها د، بسام الحجار، نائب الرئيس د. وائل حمزة، د. محمد بالوظة، د. عدنان شعبان ود. الشيخ رمزي سري الدين. وجرى البحث بقضايا جامعية وتربوية عامة.

وقدم رئيس الجامعة الى ابي المنى كتابا له بعنوان "الاقتصاد الدولي - النظريات والسياسات وبوادر الأزمات".

ومن زوار الشيخ ابي المنى وفد من المهندسين، ضم: ربيع العسراوي، حكمت ابو سعيد، الشيخ سهيل بو غنام، الدكتور زهير زين الدين وجهاد التيماني، بحضور المهندس جهاد شيا عضو المجلس المذهبي.

وسلم الوفد ابي المنى كتابا من مهندسي ومهندسات جبل لبنان يتعلق بالاضرار الناجمة عن أقفال الدوائر العقارية في المنطقة بشكل كامل، وعدم الحصول على الافادات العقارية، التي تتوقف عليها المعاملات الملكية ورخص البناء وغيرها، الامر الذي يتسبب بخسارة الدولة نحو الف مليار ليرة يوميا.

ورأى ان "شل عمل المهندس يعني توقيف نحو 60 قطاعا بنائيا عن العمل". واكد الوفد "رفع الصوت عاليا، من اجل ايجاد الحلول الفورية للموضوع العقاري، وان الكتاب المرفوع هو انذار اخير لجميع المسؤولين قبل السلوك طرق واساليب اخرى".

واستقبل شيخ العقل وفدا من الهيئة الادارية الجديدة للجنة وقف بيروت، برئاسة السيد اكرم الزهيري والاعضاء السادة: قاضي المذهب الشيخ فؤاد يونس، عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق، الشيخ حسن علاء الدين، المختارين اكرم العود ورفعت الزهيري، كمال العاقل، جهاد الزهيري، عامر سليت، وليد ابو زكي وفؤاد زيتوني، بهدف نيل الهيئة بركة شيخ العقل ودعمه، الذي تمنى لها التوفيق في مهامها واكد على اهتمامه "بأهلنا في بيروت الذين "ما كانوا يوماً الا مثال الاخوة الاوفياء وما كان الجبل لهم الا السند والبيت الواسع".

كما استقبل وفدا من الهيئة الادارية للمجلس النسائي اللبناني برئاسة السيدة عدلا سبليني زين، اطلع منه على أنشطة المجلس ودعوته الى الفعالية التي ستقام في نقابة المحامين، وسبل التعاون على كافة الصعد.

كذلك استقبل وفدا من عرمون من المشايخ والأهالي من عائلة ابو غنّام وأسرة الفقيد، لشكره على المواساة بوفاة المرحوم أبو ربيع عفيف أبو غنّام.

واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه الشيخ ابو نبيل اديب ملاعب على رأس وفد من العائلة، لشكر سماحته على المشاركة بمأتم أخويه المرحومين الشيخ ابو وسام سعيد وابو فادي فؤاد ملاعب.

وأجرى الشيخ ابي المنى اتصالا هاتفيا بالفنان جهاد الاطرش للتعزية بوفاة شقيقه جواد الأطرش.

وكان شيخ العقل كلف وفدا من قبله زيارة وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في مقر نقابة المحامين في طرابلس، ضم: الشيخ كمال ابي المنى ،مستشار شيخ العقل لشوؤن التواصل والعلاقات العامة الشيخ فادي العطار، الشيخ حسين محمود الصايغ والشيخ فراس أبو غانم، وذلك لتهنئته على خطوته المتمثلة بالقيام بمهماته الوزارية من مدينة طرابلس، وتداولوا معه في شؤون عامة كما بحثوا افكاراً مرتبطة بمشاركة الجبل بما يختزنه من موروث وقيم وعيش واحد في فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024، كما التقوا نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، بحضور وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى وعضو مجلس النقابة الاستاذ محمود هرموش والاستاذ محمد طالب، حيث أكد الوفد "أهمية التواصل والعيش الواحد ودور رجال الدين وما يمثلونه من قيمة وطنية لأي مسؤول في أي مركز كان، مما يُسهم في تعزيز الثقة والمصداقية".