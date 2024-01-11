القرم: وزارة الإتصالات ستعمل هذا العام لتحسين الشبكات حتى تصل الى مستوى اعلى من النوعية والجودة

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم الموسوي ووزير الاتصالات جوني قرم، ومدير عام شركة تاتش سالم عيتاني، ومدير عام شركة الفا جاد ناصيف وعدد من النواب.

وعرض المجتمعون، الاوضاع المالية للشركتين من جانب مسؤولي الشركتين، وتم تقديم ارقام تفصيلية حول الارباح المحققة في الشركتين والتي زادت عشرات ملايين الدولارات مقارنة بالسنة الماضية، وكذلك تم خفض الانفاق والمصاريف بما أمّن وفراً بملايين الدولارات تم تحويله كله الى الخزينة .

ووعد القرم، بأن "الوزارة ستعمل هذا العام على تحسين الشبكات وتطوير الخدمة لتصل الى مستوى اعلى من النوعية والجودة".

ونوه النواب بـ"الجهود المبذولة من ادارة وموظفي الشركتين"، وشددوا على "ضرورة ان تتولى الوزارة العمل على وضع تحسين جودة الاتصالات في رأس اولوياتها لما لذلك من أثر هام على الاوضاع الاقتصادية".

فيما اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم الموسوي، ان "الارباح المحققة في الشركتين تقدم دليلاً اضافياً ان المؤسسات المملوكة من الدولة تستطيع ان تقدم نموذجاً ناجحاً للمؤسسات العامة اذا وضعت الخطط المناسبة لذلك وأحسن تطبيقها".