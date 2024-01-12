الجيش الأردني ينفي صحة أخبار استدعاء قوات الاحتياط

نفى الجيش الأردني، الخميس، صحة أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول استدعاء قوات الاحتياط من مختلف الأجهزة الأمنية.
ونفى المصدر المسؤول في الجيش بحسب بيان رسمي، "ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم ضمن مدة خدمة الاحتياط بعد التقاعد".
ووفق البيان ذاته، دعا المصدر العسكري إلى "ضرورة تحرّي الدقة في نشر وتداول الأخبار وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات". وأكد أن الجيش هو "المصدر الوحيد لأي معلومات وأخبار بهذا الشأن".
بيان الجيش الأردني يأتي بعد انتشار "كتاب مزيّف" منسوب لقائده اللواء يوسف الحنيطي، لا يظهر فيه أي تواقيع رسمية، ورد فيه أنه قرر استدعاء الضباط والأفراد المسرّحين من جميع الأجهزة الأمنية منذ عام 2019، ووجّه بمراجعة مديريات التجنيد خلال أسبوع.
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