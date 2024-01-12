أعرب "حزب الله" عن إدانته "بكلّ شدّة، العدوان الأميركي البريطاني السّافر على اليمن الشّقيق وأمنه وسيادته وعلى شعبه الحرّ الشّريف، الّذي وقف بكلّ قوّة وشجاعة ومسؤوليّة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمِل أقصى جهده في فكّ الحصار عنه بشتّى الوسائل والإمكانات المتاحة".
وشدّد في بيان، على أنّ "العدوان الأميركي يُؤكّد مرّةً جديدةً أنّ أميركا هي الشّريك كامل الشّراكة في المآسي والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي الّتي تعمل على دعمه ومدّه بآلة القتل والدّمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه؛ والاعتداء على كلّ من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة".
ووجّه "حزب الله" تحيّة إلى "اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة"، مؤكّدًا أنّ "هذا العدوان لن يفت في عضده، بل سيزيده قوّةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدّفاع عن نفسه، وعلى مواصلة الطّريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة والعادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" دان "العدوان الأميركي البريطاني على اليمن": أميركا شريك بالمآسي والمجازر في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.