"حزب الله" دان "العدوان الأميركي البريطاني على اليمن": أميركا شريك بالمآسي ‌‏والمجازر في غزة

أعرب "​حزب الله​" عن إدانته "بكلّ شدّة، العدوان الأميركي البريطاني السّافر على ​اليمن​ الشّقيق وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحرّ الشّريف، الّذي وقف بكلّ قوّة وشجاعة ومسؤوليّة إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمِل أقصى جهده في فكّ الحصار عنه بشتّى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة".

وشدّد في بيان، على أنّ "العدوان الأميركي يُؤكّد مرّةً جديدةً أنّ ​أميركا​ هي الشّريك كامل الشّراكة في المآسي ‌‏والمجازر الّتي يرتكبها العدو الصّهيوني في ​غزة​ وفي المنطقة، وهي الّتي تعمل على ‏دعمه ‏ومدّه بآلة القتل والدّمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه؛ والاعتداء على كلّ ‏من يقف إلى جانب ‏​الشعب الفلسطيني​ المظلوم على امتداد المنطقة".

ووجّه "حزب الله" تحيّة إلى "اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة"، مؤكّدًا أنّ "هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضده، بل سيزيده قوّةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدّفاع عن ‏نفسه، وعلى ‏مواصلة الطّريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة".