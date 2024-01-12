الحوثيون اكدوا مواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية

أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، أن "المتمرّدين اليمنيين سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأميركية والبريطانية". ولفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اننا "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

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