مصنع "تيسلا" في ألمانيا يعلق الإنتاج بسبب نقص مكونات جراء تعثر الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا"، أنها ستعلق معظم إنتاجها لمدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي قرب العاصمة الألمانية برلين، بسبب نقص في المكونات ناتج عن تأخر في عمليات التسليم جراء الهجمات في البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان، أن "الزيادة الكبيرة في أوقات النقل تتسبب في فجوة في سلاسل الإمداد"، مشيرةً إلى أنه سيتم تعليق الإنتاج "باستثناء بعض القطاعات الفرعية" في مصنع "جيغا فاكتوري"، الواقع جنوب شرق برلين بين 29 كانون الثاني و11 شباط المقبل. وأكدت تيسلا أنه "اعتبارا من 12 شباط، سيتم استئناف الإنتاج بالكامل".

ولفتت "تيسلا" إلى أن "النزاعات المسلحة في البحر الأحمر والتحول في طرق النقل بين أوروبا وآسيا عبر رأس الرجاء الصالح، لها أيضا تداعيات على الإنتاج في غرونهايد"، المدينة الواقعة جنوب برلين حيث افتتحت تسلا مصنعها الأوروبي الوحيد.