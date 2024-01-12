المتحدث باسم الحوثيين: لا مبرر أبدًا للعدوان على اليمن وسنواصل استهداف السفن الإسرائيلية

أكد المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) محمد عبد السلام، ان "عدوانا أميركيا بريطانيا سافرا تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل، ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّهم "مخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني، وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة".

وشدد عبد السلام على ان "لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".