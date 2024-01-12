أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، أن "بلاده قدمت دعما للقوات الأميركية والبريطانية خلال الضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين باليمن، من دون توضيح ماهية هذا الدعم".
يأتي ذلك عقب إعلان وزير دفاع بريطانيا غرانت شابس أن "4 مقاتلات "تايفون" بريطانية شنت هجمات على هدفين عسكريين تابعين للحوثيين بمشاركة قوات أميركية"، مؤكدا أن "هذا التحرك كان لزاما على بلاده من أجل حماية السفن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر".
ولفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "مقاتلاتها استهدفت موقعا لإطلاق الطائرات المسيرة وآخر لإطلاق صواريخ كروز تابعة للحوثيين في اليمن".
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأسترالي: قدمنا دعما للقوات الأميركية والبريطانية خلال الضربات ضد الحوثيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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