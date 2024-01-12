انت الان تتابع خبر تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي لليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

وأشار الإعلام الأمريكي، إلى أن الاحتجاج ربما قام بتنظيمه تحالف "ANSWER" وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.

وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية بسبب تضامن اليمن مع فلسطين".

وأضاف "يحتشد النشطاء المناهضون للحرب أمام البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.