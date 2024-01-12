حزب الله يُدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - ادانت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

قال حزب الله في بيان له :‏ “يُدين حزب الله بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوةٍ وشجاعةٍ ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة”.‏

أكد أن العدوان الأميركي يُؤكد مرةً جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومدّه بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه واجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة.‏

أضاف البيان : " إننا إذ نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة، نُؤكد أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضده، بل سوف يزيده قوةً وعزيمةً وشجاعةً على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة.‏