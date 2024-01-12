"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "يخيم هذا الصباح على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ومنذ ليل امس، هدوءا حذرا انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري، امتدادا حتى محور العرقوب ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا".
واشار الى ان هذا "الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين خرقه ليلا ولا يزال حتى الساعة تحليق متقطع للطيران التجسسي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال عرمتى الريحان والاحمدية".
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