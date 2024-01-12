«الضربات لن تمر دون رد».. الحوثيون: أمريكا وبريطانيا شنتا 73 غارة على اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن القوات الأمريكية والبريطانية "شنت 73 غارة على اليمن".

وأضاف المتحدث، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الجمعة، أن الغارات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الحركة.

وحمّل المتحدث "العدو الأمريكي والبريطاني" كامل المسؤولية على "عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب"، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أن الحركة "لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله".

كما أكد المتحدث أن الحوثيين "سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب."

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، إن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن "همجية إرهابية".

ووصف "الحوثي" الهجمات بأنها "عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة"، وفقا لوكالة "رويترز".

كما صرح عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، بأن "أمريكا وبريطانيا حرمتا نفسيهما من عبور البحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف "البخيتي" أن "اليمن سيرد على هذه الهجمات ولا بد أن يكون هناك ثأر، ولدينا خيارات موجعة ضد مصالحهما في المنطقة".