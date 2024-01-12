تحرك روسي عاجل بشأن القصف الأمريكي والبريطاني على اليمن

الشارقة - اميمة ياسر -

طلبت روسيا، اليوم الجمعة، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في اليمن.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في قناة "تليجرام": "طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 12 يناير بسبب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن".

ونقلت الوكالة عن مصادر في مجلس الأمن قولها إن الاجتماع طُلب ليعقد في الساعة 10:00 صباحًا (18:00 بتوقيت موسكو).

وفجر اليوم الجمعة، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات على أهداف لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.

يأتي هذا عقب إعلان زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.