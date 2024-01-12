الناتو: الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين هدفها دفاعي

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت الحوثيين في اليمن تهدف لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وحضّ إيران على "كبح جماح وكلائها".

وشدد الناطق باسم الناتو ديلان وايت على انه "كانت هذه الضربات دفاعية وتهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم، ويجب أن تتوقف هجمات الحوثيين".