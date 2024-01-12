خارجية عمان استنكرت القصف الأميركي البريطاني على اليمن: لوقف التصعيد والعمليات العسكرية

أشارت ​وزارة الخارجية العمانية​، إلى "أنّها تتابع وبقلق بالغ، تطوّرات القصف الأميركي البريطاني الّذي طال مدنًا عدّة في الجمهوريّة اليمنيّة الشّقيقّة"، معربةً عن استنكارها "اللّجوء لهذا العمل العسكري من قِبَلِ دول صديقة، بينما تتمادى إسرائيل في قصفها وحربها الغاشمة وحصارها ل​قطاع غزة​ دون حساب أو عقاب".

وأكّدت في بيان، أنّ "​سلطنة عمان​ حذّرت مرارًا من توسّع دائرة الصّراع والمواجهة في المنطقة، نتيجةً للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخاصّةً عمليّات القتل والتّنكيل والتّدمير والتّجويع بحقّ المدنيّين والسكان في قطاع غزة".

وجدّدت الوزارة "موقف سلطنة عُمان الدّاعي إلى السّلام العادل والشّامل، وذلك تحقيقًا لأمن المنطقة واستقرارها وانتعاش النّمو والازدهار للجميع"، مناشدةً جميع الجهات "وقف التّصعيد والعمليّات العسكريّة، والتّركيز على معالجة الأسباب الجذريّة والحقيقيّة للأزمة".