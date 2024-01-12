الفريق القانوني لإسرائيل: جنوب إفريقيا تجاهلت أن ما يحدث سببه حماس التي حولت المستشفيات والمدارس لمقار عسكرية

اشار الفريق القانوني لإسرائيل الى ان "جنوب إفريقيا تجاهلت أن ما يحدث سببه حماس التي حولت المستشفيات والمدارس لمقار عسكرية".

ويتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو.

كما بيَّن الفريق "ضرورة صدور القرار الذي يطلبه لإدخال المساعدات بشكل عاجل"، وفق دانغو، الذي أوضح أن الفريق "يتحرك وفقا للقانون، ومن الصعب ألا تحصل قضيته على الضوء الأخضر من المحكمة بالنظر إلى قضايا سابقة مشابهة".