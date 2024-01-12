الكاتب والمحلل السياسي اليمني علي المحطوري للنشرة: سيكون هناك رد كبير على العدوان الأميركي البريطاني

أشار الكاتب والمحلل السياسي اليمني علي المحطوري، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "العدوان الأميركي البريطاني على اليمن هو لحماية الكيان الإسرائيلي، ولمنع اليمن من مواصلة موقفه الداعم للشعب الفلسطيني"، لكنه شدد على أنه "سيكون هناك رداً كبيراً ولن يتأخر على هذا العدوان".

وأوضح المحطوري أن جوهر الصراح الحالي هو الموقف اليمني من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أنه لفت إلى هذا الموقف "سيبقى ثابتاً وسيتطور مهما كان حجم العدوان"، مشيراً إلى أن هذا العدوان جاء رداً على الرد اليمني على الإعتداء السابق، واليوم سيكون هناك رد آخر، وبالتالي الأمور على الأرجح ذاهبة إلى التصعيد، لا بل العدوان الجديد كان بمثابة تصعيد من قبل واشنطن ولندن.

ورداً على سؤال، لفت المحطوري إلى أن تم التواصل مع العديد من الدول التي أقحمها الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا العدوان، إلا أنها نفت أن تكون مشاركة فيه.