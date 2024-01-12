كنعان عرض مع السفير البريطاني الأوضاع في الجنوب والمساعي المبذولة لمنع تطور الحرب

عرض النائب ابراهيم كنعان، مع السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، التطورات الراهنة، لاسيما الأوضاع في المنطقة والجنوب اللبناني والمساعي المبذولة لمنع تطور الأوضاع والحرب ووقف الاعتداءات الاسرائيلية.

كذلك جرى عرض لمسار الاصلاحات والتشريعات، المالية ومنها التعديلات التي تدخلها لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة 2024 المحال من الحكومة، من خلال مقترحات عملية جديدة لا يدفع ثمنها المواطن والأقتصاد الوطني.