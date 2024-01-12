وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: المقاومة الفلسطينية ارتكبت إبـ.ادة جماعية ضد إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، إلى مرافعة إسرائيل، للرد على الدعوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا والتي بدأت أولي جلساتها أمس، الخميس.

وخلال المرافعة، زعم وكيل إسرائيل أمام المحكمة بأن "وحشية الفصائل الفلسطينية ليس لها حدود"، مشيرا إلى أن "معاناة المدنيين في الحرب أمر مأساوي يفطر القلب".

وادعى وكيل إسرائيل بأن حركة المقاومة "حماس" هي السبب في تعظيم عدد الشهداء، وفقا لقوله، متهمًا إياها بارتكاب أعمال بالتعذيب والاغتصاب والحرق والقتل خلال هجوم طوفان الأقصى.

كما اتهم دفاع إسرائيل المقاومة الفلسطينية "بتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الإسرائيليين"، بحسب قوله، زاعمًا أن ما فعلته المقاومة الفلسطينية يحل إسرائيل من التزامها بالقانون في الدفاع عن نفسها وشعبها.

وأشار وكيل إسرائيل إلى أنه "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية فقد ارتكبت ضد إسرائيل"، وفق زعمه.

وأضاف أن وقف العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار في غزة "سيمنعهم من الدفاع عن أنفسهم"، بحسب قوله.

ولفت إلى أن دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث، مضيفًا أن هجوم السابع من أكتوبر كان مختلفا عما قبل.

وتابع قائلا: "أي حديث عن إبادة جماعية كان بسببه، حماس منظمة إرهابية معترف بها من دول عدة، ومع ذلك جنوب أفريقيا لم تشر إلى انتهاك القانون، قدمت دعمًا لحماس على الأقل."