موقف عراقي رسمي بشأن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

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وأضافت انه "مع التجاهل التامّ لدعوات إيقاف الحرب، التي جرى التأكيد عليها حتى من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، كان السلوك العدواني مستمراً للاحتلال، الذي تقف خلفه عدد من الدول الغربية بإصرارها على مساندة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين".
وتابعت، "إننا إذ نؤكد وجوب الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية، فإننا ندين العدوان على اليمن وسيادته، ونرى أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلاً للمشكلة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، بل إن الحلّ يكمن في أن يمارس مجلس الأمن الدولي مسؤولياته، وأن يصدر قراراً يوقف فيه الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وذكر الصدر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "مواقف وافعال حكومة المملكة المتحدة المنحازة بل المشاركة لاعتداء الكيان الهمجي في غزة مدانة بكل المقاييس، والان اعتداء مباشر على اليمن وبدون سند قانوني امر مرفوض وغير مبرر على الاطلاق".
التغريدة ادناه: