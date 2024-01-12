انت الان تتابع خبر تداعيات التصعيد الاخير.. برميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ نهاية 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 13:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود "برنت" الآجلة بنسبة 3.46% إلى 80.09 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 27 ديسمبر الماضي.

فيما صعدت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 3.64% إلى 74.66 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.



وجاء الصعود بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن على خلفية تعطيل حركة الملاحة في البحر الأمر واستهداف السفن، وأثار الهجوم المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ما سيحدث اضطرابات في إمدادات الخام العالمية.

ويرى خبراء أن الأنشطة الأخيرة في البحر الأحمر تتسبب في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ما يرفع علاوة المخاطر بالنسبة لأسعار النفط.