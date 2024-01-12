استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اُستشهد 19 فلسطينيًا وجرح عددٌ آخر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا والعديد من الجرحى من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف منزل في منطقة المشاعلة بمدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف الخليج 365 الشرقية من المدينة، وقد ألحق القصف الإسرائيلي دمارًا في منازل الفلسطينيين.