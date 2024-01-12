المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالصواريخ القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بسوريا

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في باين انه "استهدفنا بالصواريخ القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بسوريا".
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 تشرين الاول من العام الماضي.
واكد رايدر في إحاطة اعلامية انه "بلغ إجمالي الهجمات حتى اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأميركية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما".
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