افادت قناة "المنار" عن إصابة مواطن لبناني بجروح في قدمه بعد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في مستعمرة المطلة عندما كان يمر على طريق الحمامص، وعمل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الدولية وسحبه من المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش واليونيفيل سحبا مواطنا بعد اصابته برصاص الجيش اسرائيلي على طريق الحمامص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.