اشار وزير خارجية الظل في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الى ان "انعقدت محادثات جيدة جدا مع بو حبيب بشأن الواقع المقلق جدا، وأكدت اننا لا نريد أن نشهد تدهورا للوضع الاقليمي بل نود الانتقال الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وأمل لامي "بالتوصل الى حل ديبلوماسي للمشاكل الناشئة منذ القرار 1701 وان نتمكن من تهدئة الأمور، وهذا سبب وجودي هنا في زيارة أردتها وقائية من اجل الاستماع الى وجهات النظر وأن أفهم الأمور وألعب دوري في التوصل الى تهدئة الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية بحكومة الظل البريطانية التقى بوحبيب: نأمل بالتوصل لحل ديبلوماسي للمشاكل الناشئة منذ القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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